Versammlung : Vereinigte Wählergemeinschaft will nach Kranenburg

Kranenburg Infoveranstaltung in Kranenburg der Vereinigten Wählergemeinschaft.

Dessen Zielsetzung ist klar: Es soll, wie in einigen der 16 kreisangehörigen Kommunen bereits längst geschehen, auch in Kranenburg eine unabhängige Wählergemeinschaft gegründet werden. Schließlich habe man auch aus der Grenzgemeinde von der Unzufriedenheit über politische Entscheidungen, alte Seilschaften und der Gewissheit, dass der Bürgerwille zu oft ignoriert wird, gehört.

Daher sei es sein Ziel, auch in den Kommunen Kranenburg, Rees, Bedburg-Hau, Weeze, Uedem und Issum ebenfalls Unabhängige Wählergemeinschaften zu etablieren. „In Geldern ist uns dies bereits gelungen und in Rheurdt ist man auf der Zielgeraden“, hatte Janssen die Anwesenden bereits im Vorfeld, unter anderem über Social Media, wissen lassen und erklärte zudem, wie die Gründung einer Wählergemeinschaft von statten gehe.

Da dauerte es auch nicht lange, bis es aus einigen der gekommenen Bürger auch nur so heraussprudelte und sie bekannten, dass sie sich auch in Kranenburg in verschiedenen Bereichen von Politik und Verwaltung allein gelassen fühlten. Ob es die Fällung von Bäumen sei, die man nicht so recht nachvollziehen konnte, oder eben eines der Top-Themen, nämlich das „Ausufern” von Baugebieten. Gerade hier war man der Meinung, dass der Bürger nicht genügend mit in die Entscheidung eingebunden und oftmals vor vollendete Tatsachen gestellt werde.

Unter den Interessierten des Informationsabends waren auch einige Niederländer, die gleichfalls die Schwerfälligkeit und manches Mal auch Undurchsichtigkeit der deutschen Bürokratie bemängelten. Auch sie forderten vermehrt Transparenz in manchen Entscheidungen, die man nicht so recht nachvollziehen könne. Kommunalpolitik von Bürgern für Bürger lautete daher das Credo der Vereinigte Wählergemeinschaften die in Kranenburg, auch nach kontroversen Diskussionen, von einer Neugründung wohl nicht so weit entfernt sein dürfte. Hierzu soll es in Kürze eine zweite Informationsveranstaltung in Kranenburg geben.