Großer Infotag geplant : Das Berufskolleg Kleve stellt sich vor

In den Werkstätten, Laboren und Fachräumen können Aufgaben aus dem Unterricht selbst ausprobiert und erlebt werden. Foto: Berufskolleg Kleve

Kreis Kleve Der große Infotag findet am Freitag, 4. November, von 15 bis 18 Uhr statt. Fast 60 Bildungsgänge stellen sich dann vor. Ein Überblick.

Für die Schüler am Ende der Sekundarstufe I gibt es auch die Möglichkeit, ein Berufskolleg zu besuchen: Vom ersten Schulabschluss bis zur allgemeinen Hochschulreife kann dort jeder Abschluss erlangt werden. Dabei legen die Berufskollegs Wert auf fachpraktischen Unterricht und Berufsbezug in allen Fächern. „Unser Angebot an Abschlüssen und Berufsbereichen ist enorm vielfältig. Zudem sind wir dank des Kreises Kleve hervorragend ausgestattet, sodass wir modernen Unterricht anbieten können“, sagt Schulleiter Peter Wolters.