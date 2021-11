Bildung : Das Berufskolleg Kleve stellt sich vor

Kreis Kleve Beim Infotag am 12. November gibt es von 15 bis 18 Uhr Infos über Bildungsgänge und mögliche Abschlussprüfungen. 3G ist Voraussetzung zum Besuch an jenem Tag.

(RP) „Unsere Vielfalt, Ihre Chance!“ Getreu des Leitsatzes des Berufskollegs Kleve finden alle jungen Menschen auf dem Weg in die berufliche Zukunft am größten Berufskolleg in NRW eine Unterstützung – egal ob in der dualen Ausbildung, bei der Verbesserung des Schulabschlusses oder beim Abitur. Alle Möglichkeiten werden am Freitag, 12. November, bei einem Infonachmittag vorgestellt: Zwischen 15 und 18 Uhr wird das Berufskolleg auf dem gesamten Gelände Einblicke in die Bildungsgänge und den Unterricht in modernen Klassenräumen gewähren. Daneben stehen Beratungslehrer für persönliche Gespräche zur Verfügung. Sie helfen bei der Wahl des richtigen Bildungsganges und klären Fragen rund um Zugangsvoraussetzungen, Abschlüsse und Perspektiven. Der Zugang ist nur geimpften, genesenen oder getesteten Personen möglich.