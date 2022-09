Teilnahme noch möglich : Startschuss für Homerun in Kleve ist gefallen

Der gemeinsame Startschuss im Forstgarten – nun heißt es bis zum 10. September: Bewegung. Foto: Ludwig Krause

Kleve Der Startschuss für den Spendenlauf ist gefallen, eine Teilnahme weiterhin möglich. Veranstaltung soll auch in den nächsten Jahren ausgetragen werden.

Die Menschen in Kleve und Umgebung kommen in Gang: Am Mittwoch ist zum ersten Mal im Forstgarten der Startschuss für den Spendenlauf Homerun gefallen. Schon zur Auftaktveranstaltung gaben die vielen Läufer vor der Konzertmuschel eine beeindruckende Kulisse. Wer sie verpasst hat, für den ist aber noch nichts verloren: „Das ist nur der Startschuss. Alle können sich noch anmelden“, sagte Wilfried Röth vom Organisationsteam.

Bis zum 10. September heißt es: Möglichst viele Kilometer sammeln, dabei zählt jeder Meter. Ob Azubi oder Senior-Chef, Schüler, Lehrer oder Vereinsangehöriger. Ob Anfänger oder ambitionierter Läufer: Frei nach dem Motto „Gemeinsam läuft mehr“ sollen alle zusammen Gutes tun. Dabei kann vom Läufer über den Nordic Walker bis zu Inlinern und Rollstuhlfahrern jeder teilnehmen. Mit Hilfe zahlreicher Spender und Sponsoren konnten im vergangenen Jahr in Emmerich bereits 110.000 Euro für Kinder, Jugendliche und sozial Benachteiligte erlaufen werden. Nun ist die Idee auch über den Rhein geschwappt.

„Wir waren davon so begeistert, dass wir das unbedingt auch hinbekommen wollten“, sagte Rotary-Präsident Johannes Hövelmann vom Organisationsteam. Mehr als 2000 gemeldete Teilnehmer konnte Hövelmann im Forstgarten bereits verkünden – und es können ja noch mehr werden. „Wir sind wirklich froh über die Resonanz und hoffen, dass wir das zu einer dauerhaften Veranstaltung wachsen lassen können.“

Unterstützung gab es dafür auch von der Stadt Kleve. „Bei dieser guten Sache haben wir sofort gesagt, dass wir mitmachen“, sagte Petra Hendricks, Wirtschaft und Tourismus der Stadt Kleve. Natürlich laufen auch die Organisatoren selbst mit – die Ziele sind dabei ganz unterschiedlich. Während Hövelmann 80 bis 100 Kilometer als Zielmarke ausgibt, hört man bei anderen ein eher vorsichtiges „schauen wir mal“. Aber genau so soll es ja auch sein: Jeder trägt so viel bei, wie er oder sie eben kann. Und wer Laufen so gar nicht zu seinen Hobbys zählt, kann auch gerne so spenden. Jede Hilfe ist gerne gesehen.

In den Homerun eingebettet sind verschiedene Events, so zum Beispiel der After-Business-Run am Freitag um 17 Uhr (Treffpunkt : Contargo Container-Hafen Emmerich), der 24-Stunden-Lauf am Samstag ab 13 Uhr (Treffpunkt: Eugen-Reintjes-Stadion in Emmerich) und natürlich der Klever Citylauf am Samstag, 16 Uhr, rund um die Klever Stadthalle.