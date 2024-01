Energie, Verträge, Gesundheit Diese Info-Veranstaltungen bietet die Verbraucherzentrale im Kreis Kleve

Der Teilnahmebeitrag für die Veranstaltung zum Thema „Nachhaltige Geldanlage“ beträgt sechs Euro. Die Teilnahme an den übrigen Online-Veranstaltungen ist kostenlos. Zum Themenbereich Energie finden – jeweils von 17 bis 18.30 Uhr – Präsenzveranstaltungen in der Volkshochschule Gelderland, Kapuzinerstraße 34, in Geldern statt. Dort erhalten Verbraucher am Dienstag, 20. Februar, Informationen über das Thema „Heizkosten einsparen in Haus und Wohnung“. Eine Veranstaltung zum Thema „Strom von der Sonne – vom Steckersolargerät bis zur Photovoltaikanlage“ findet am Dienstag, 16. April, statt und über „Förderprogramme für die energetische Modernisierung von Wohnhäusern“ kann man sich am Donnerstag, 6. Juni, informieren.