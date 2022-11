Ärzte beraten zu Arthrose : „Ohne eine post-operative Behandlung ist alles wirkungslos“

Kleve-Rindern Das Thema „schmerzende Gelenke“ beschäftigt viele Menschen. Das war erkennbar beim Info-Abend zur Arthrose in der Wasserburg Rindern. Welche Tipps die Experten hatten.

Gehrmann stellte das Behandlungsspektrum an den beiden Standorten St. Antonius Hospital Kleve und Marienhospital Kevelaer ausführlich dar. Dabei ging es schwerpunktmäßig um die Endoprothetik, die Gelenkersatzoperation. An vielen Bild-Beispielen wurden die zahlreichen Möglichkeiten solcher Operationen offensichtlich. Nicht nur die klassische Arthrose, sondern auch schwere Unfälle können die Gelenke schädigen.

Pflegeeinrichtung in Kleve : Veronika-Haus in Rindern feierlich eingeweiht

Am 2. November : Ärzte informieren in Kleve über Arthrose-Behandlungen

Thomas Bertrams erklärte ausführlich, was Arthrose eigentlich ist. Dabei habe der Gelenkknorpel eine entscheidende Rolle. Die Knorpelschicht sorge dafür, dass „Knochen nicht auf Knochen reibt“. Mit Nährstoffen versorgt werde der Knorpel über die „Gelenkschmiere“, eine Flüssigkeit, die sich in den Zwischenräumen des Gelenks befindet und von der Gelenkkapsel gebildet wird. „Die Versorgung des Knorpels funktioniert nur, wenn diese Flüssigkeit in Bewegung ist. Daher ist die Bewegung des Gelenks unabdingbar für ein gutes Knorpelgewebe“, so Bertrams.