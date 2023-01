Inflation vor 100 Jahren Als das Geld in Kleve mit Schubkarren transportiert wurde

Der Niederländer Jos Eijsermans (67) ist ein Experte auf dem Gebiet Inflationsgeld. Er ist in Hasselt zu Hause und sammelt seit fast 50 Jahren Banknoten. Nicht allein aus den Jahren der Geldentwertung. Zu Banknoten hat er aufgrund seines Berufs eine besondere Beziehung. So arbeitete er in einem Geldinstitut in Utrecht. Als anerkannter Fachmann rufen ihn Besitzer von Banknoten an und fragen ihn nach dem Wert oder der Herkunft des Geldscheins. Eijsermans hat unter anderem zahlreiche Banknoten, die in Kleve und Umgebung während der grassierenden Geldentwertung gedruckt wurden. Den höchsten Wert hat in seiner Sammlung der Kreis Kleve auf den Markt gebracht: 5.000.000.000.000 Mark stehen auf dem Schein. Es sind fünf Billionen Mark. Ab dem 8. November 1923 auf dem Markt war der Schein bis zum 1. April 1924 gültig. „Einen höheren Wert gibt es am unteren Niederrhein nicht“, sagt Eijsermans. Von etlichen Kommunen hat er die dort produzierten Notgeldscheine in seinen Ordnern sauber sortiert. Manche mehrfach, als unterschiedliche Druckvariaten. Doch gibt es auch noch Lücken. Zu besonderen Sammlerstücken zählen auch die Noten von Klever Unternehmen. Die Schuhfabrik Hoffmann durfte ebenso selbst Geld drucken wie die 1901 in Kleve gegründete Schokoladenfabrik Bensdorp. Auf jedem dieser Firmenscheine musste die Geschäftsführung eigenhändig unterschreiben. Der Schuhindustrie ging es 1923 schlecht. Die Lager füllten sich mit nicht verkaufter Ware, 1000 Arbeitskräfte am Niederrhein waren nur drei Tage in der Woche beschäftigt. Die im Kleverland gedruckten Notgeldscheine seien eher selten, so der Hasselter. „Im Ruhrgebiet, in Köln oder zum Beispiel Düsseldorf wurde aufgrund der Einwohnerzahl in viel größeren Mengen produziert“, erklärt er.