Kunst in Kleve : Ines Hülsmann stellt im Samocca aus

Kunst in Kleve

Kleve Erste Ausstellung der Autodidaktin. Ihre Werke sind bis zum 20. April zu sehen.

(RP) Sie malt „solange sie denken kann“. Prägend hat die Kunst das Leben der Kleverin Ines Hülsmann begleitet. Am Freitag, 6. März, eröffnet sie um 10.30 Uhr ihre erste Kunstausstellung im Kulturcafé Samocca an der Hagschen Straße 71 in Kleve.