Für 700.000 Euro Hier kann man bald in einem Atomschutzbunker wohnen

Magnus Losch (33) ist Immobilienmakler in Kleve und gut im Geschäft. Die Palette seiner Objekte ist vielfältig. Eines davon beschreibt er als Refugium, das höchste Sicherheit und Schutz in einer idyllischen Umgebung verspricht. Es sei eine bombensichere Investition und für 700.000 Euro zu haben. Plus 3,57 Prozent Maklercourtage. Dabei ist es nur ein Haufen Beton für die Ewigkeit, den Losch zu verkaufen versucht. Ein Atomschutzbunker im Garten der Xantener Familie Hadzic.