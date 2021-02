Kranenburg-Wyler : Alarm in Wyler: Gasflaschen explodierten

Kranenburg-Wyler In dem Kranenburger Ortsteil Wyler brannte der Schuppen eines Bauernhofs. 50 Wehrleute waren im Einsatz. Verhindert wurde, dass die Flammen auf andere Gebäude übergreifen.

In der Nacht zu Freitag ist in Wyler ein Dachüberstand an einem Bauernhof abgebrannt. Alarmiert wurde die Feuerwehr der Gemeinde Kranenburg um Mitternacht. Auf einem Gehöft an der Straße Vogelsang, direkt in der Nähe der Bundesstraße 9, war ein Schuppen in Brand geraten. Gefährlich war der Einsatz, da in dem Unterstand Gasflaschen lagerten, die explodierten und durch die Gegend folgen. Ein Radlader und Holz waren dort ebenfalls untergebracht.