E-Roller wohl die Ursache Schuppenbrand macht Wisseler wohnungslos

(nik) Es fing vergleichsweise harmlos an, aber in der Folge haben einige Wisseler vorerst keine eigene Wohnung mehr: Bei einem Brand am Samstagnachmittag in Wissel mussten der Löschzug Nord und die Drehleiter des Löschzugs Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar zu einem Gebäudebrand auf der Dorfstraße in Kalkar Wissel ausrücken. Schon bei der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung festzustellen. Ein Bewohner informierte die Feuerwehrleute darüber, dass sein im Garten stehender E-Roller beim Laden vermutlich in Brand geraten sei. Dass dies die Brandursache war, mochte ein Feuerwehrsprecher am Montag noch nicht bestätigen, es scheint aber wahrscheinlich.