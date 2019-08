Schottheide : Bürgerschützen laden zum Königschießen in Schottheide

Bürgerschützen laden zum Königschießen in Schottheide

kranenburg Spannung in Schottheide am nächsten Sonntag.

(RP) Am Sonntag, 4. August, wird es spannend in Schottheide, wenn sich die Vereinsmitglieder des Bürgerschützenvereines treffen, um die neuen Majestäten zu ermitteln. Anfangen werden um 12.30 Uhr die Jungschützen, die im Wettkampf um die Prinzenkrone und Schülerprinzenkrone schießen. Die Schülerprinzessin Lili van Steenis drückt die Daumen, damit dieNachfolge gesichert wird.

Wenn alle Trophäen auf LG-Stand und KK-Stand geschossen sind, wird am Ende feststehen, ob es wieder einen Prinzenanwärter gibt. Ab 14 Uhr laden die Damen mit Kuchen und Kaffee zum Verweilen ein. Wer bei dem herrlichen Wetter lieber etwas Kühles zu sich nehmen möchte, kommt auch nicht zu kurz. So kann man ab 15.30 Uhr das „Antreten“ aller Vereinsmitglieder auf der Festwiese an der alten Schule beobachten.