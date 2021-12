Kranenburg : Arbeiten für Kindergarten gestartet

An der Schulstraße in Nütterden wurde jetzt mit den ersten Erdarbeiten für das Pfarrheim der Kirchengemeinde und die Kita begonnen. Foto: Pfarrgemeinde

Kranenburg-Nütterden In Nütterden werden an der Schulstraße der katholische Kindergarten St. Barbara und das neue Pfarrheim für die Kirchengemeinde St. Antonius Abbas Kranenburg errichtet. Investoren des Komplexes sind die Gebrüder Siebers.

Die vorbereitenden Erdarbeiten für den Neubau des katholischen Kindergartens St. Barbara und das neue Pfarrheim an der Schulstraße in Nütterden haben begonnen. Noch vor Weihnachten wird die Bodenplatte fertiggestellt. Die Gebrüder Siebers bauen als Investoren die Kindertagesstätte und das Pfarrheim für die Kirchengemeinde St. Antonius Abbas Kranenburg. Nach der Fertigstellung wird der Kindergarten der Pfarrei und das Pfarrheim in das neue Gebäude umziehen. St. Barbara ist zur Zeit eine viergruppige Einrichtung und wird im neuen Gebäude auf Wunsch des Kreisjugendamtes fünf Gruppen in allen Gruppenformen anbieten. Besonders für die Kinder in der zunächst provisorischen eingerichteten vierten Gruppe bedeutet dies eine Erleichterung. Marie-Luise Groterhorst, Leitung der Einrichtung, und Pastor Jörg Monier freuen sich, dass es endlich losgeht und die Kinder bald umziehen, um die neuen Räume und das neue Gelände entdecken können.