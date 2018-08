In Nimwegen finden bald die Fiets4daagse statt

Nimwegen Vom 23. bis zum 26. August findet erneut die Nijmeegse Fiets4daagse statt. Interessierte können sich jetzt anmelden.

Nimwegen ist dieses Jahr stolz darauf „Europäische Umwelthauptstadt“ (Green Capital) zu sein. Während der Fiets4daagse können die Teilnehmer selbst erleben, warum diese Auszeichnung an Nimwegen vergeben wurde. Mehrere nachhaltige Projekte wie das Netzwerk an Radwegen – können sowohl in Nimwegen als auch in der Umgebung besucht werden. Wetterdame Margot Ribberink (bekannt aus dem niederländischen Fernsehen) ist als Botschafterin der Green Capital selbst begeistert von den Nijmeegse Fiets4daagse: „Was kann denn schöner sein, als mit dem nachhaltigsten Transportmittel Fahrrad unsere schöne und grüne Stadt zu besuchen?”, fragt sie. Ribberink wird selbst dabei sein und eröffnet am 23. August die Nijmeegse Fiets4edaagse.