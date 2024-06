Alte Landmaschinen zu sehen In Louisendorf fand erstmalig ein Treckertreff statt

Unzählige Pferdestärken kamen am Sonntag auf der Wiese vor der Elisabethkirche in Louisendorf zusammen. Die Landmaschinenfreunde im Ort, ein 2020 gegründeter Verein und damit deutlich jünger, als die Maschinen im Bestand der Vereinsfreunde, richtete am Sonntag sein erstes Treckertreffen aus.