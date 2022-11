Crash mit drei Autos : Mehrere Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kranenburg Bei einem Verkehrsunfall in Kranenburg verletzten sich zwei Personen schwer. Drei Fahrzeuge waren an dem Zusammenprall beteiligt.

Im Kreuzungsbereich Klever Straße / Alte Bahn in Kranenburg kam es am Freitag, 4. November, gegen 15.40 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 76-jähriger Fahrer einer grauen Mercedes C-Klasse war mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Kranenburg unterwegs und beabsichtigte in die Straße Alte Bahn abzubiegen. Verkehrsbedingt musste der Mann bremsen. Hinter dem Mercedes-Fahrer fuhr eine 37-jährige Frau in ihrem VW Golf. Auch sie drosselte ihr Auto. Den beiden Fahrzeugen folgte ein 22-jähriger Mann in einem Hyundai i 30 . Er bremste zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit dem VW Golf nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Fahrer des Hyundai i 30 den vorausfahrenden VW Golf auf den Mercedes. Die 37-jährige Fahrerin des VW Golf und ihre Beifahrerin wurden dadurch so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke gesperrt werden.