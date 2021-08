Kreis Kleve : Kreisverband für Heimatpflege pflanzte Bäume

Josef Jörissen und Ex-Bürgermeister Günter Steins.

KREIS KLEVE In Zyfflich wurde zu Ehren von Hans Gerd Kersten ein Rotdorn gesetzt, in Kerken für Hubertina Croonenbroek ein Jonagold. Das sind die Heimatorte der beiden langjährigen Vorstandsmitglieder.

Zu Ehren der beiden Ehrenvorsitzenden Hubertina Croonenbroek und Hans Gerd Kersten pflanzte der Vorstand des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege in den Heimatorten der beiden langjährigen Vorstandsmitgliedern je einen „persönlich gewünschten“ Baum. In Zyfflich wurde für Hans Gerd Kersten ein Rotdorn gesetzt, in Kerken für Hubertina Croonenbroek ein Jonagold.

Josef Jörissen, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes für Heimatpflege, löste damit ein Versprechen ein. Dazu hatte Heinz-Peter Erkes bereits umfassende Arbeit im Vorfeld geleistet, denn die Corona-Pandemie hat den Heimatfreunden immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Dass aus dem einen Rotdorn gleich drei geworden sind, ist den Herren Wolfgang Spreen und Günter Steins zu verdanken. Wir kannten diesen deinen heimlichen Wunsch, an dieser Stelle nicht nur einen Rotdorn, sondern vielmehr drei Bäume dieser Sorte zu pflanzen“, so Jörissen mit Blick auf Kersten. Der Landrat a.D. und der Bürgermeister a.D. hatten gemeinsam mit dem Kreisverband Kleve für Heimatpflege dem Wunsch durch ihr finanzielles Engagement Rechnung getragen und somit in Zyfflich im Weichbild der Kirche eine optische Verschönerung initiiert. Der Rotdorn wächst als tiefwurzelnder Strauch oder kann als Hochstamm, so wie in Zyfflich, eine Höhe von bis zu zehn Meter erreichen.