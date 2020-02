Kostenpflichtiger Inhalt: Karneval 2020 in Kranenburg und Kalkar : Der Rathaussturm in neuem Gewand

In Kalkar gibt es in diesem Jahr keinen offiziellen Rathaussturm. Stattdessen lädt Bürgermeisterin Britta Schulz alle Karnevalisten zu einer „Warm-Up-Party“ ins Rathaus ein. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg/Kalkar In Kranenburg und Kalkar waren die Rathausstürme in den vergangenen Jahren nur dürftig besucht. Während sich die Krunekroane ein neues Konzept für die Schlüsselübergabe ausgedacht hat, hat man den Rahmen in Kalkar verkleinert.