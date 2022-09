Kranenburg : Gemeinde lobt 500 Euro nach Unfallflucht aus

Kranenburg In Kranenburg rammt ein Sattelzug beim Abbiegen eine Straßenlaterne und fährt weiter. Die Suche nach dem Fahrer blieb bislang erfolglos.

Es ist schon knapp zwei Wochen her, als es am Freitag, 2. September, gegen 12.45 Uhr, im Kreuzungsbereich Elsendeich / Kästnerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht kam. Ein Sattelzug hatte beim Abbiegen eine Straßenlaterne gerammt. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Sattelzug mit blauer Zugmaschine und weißem Auflieger die Straßenlaterne beim Einbiegen in die Kästnerstraße mit seinem rechten Kotflügel touchierte. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Zugmaschine ein weißes Kennzeichen, während am Auflieger ein niederländisches Kennzeichen angebracht war. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.