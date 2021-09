Kirmes in Niel : Kirmes mit Mallorcaparty in Niel

Kranenburg-Niel Am Wochenende wird es im Kranenburger Ortsteil festlich zugehen. Es gilt die 3G-Regel. Als Testverfahren wird nur der PCR-Test akzeptiert.

Noch vor einigen Wochen war völlig unklar, ob die St. Antonius Schützengilde Niel in diesem Jahr endlich wieder Kirmes und Schützenfest feiern würde. Im vergangenen Jahr musste man sich dagegen entscheiden, doch nun bieten die Corona-Regeln wieder mehr Optionen. „Wir haben uns im August bei der Mitgliederversammlung ein klares Votum geholt, dass wir die Kirmes organisieren sollen. Dann haben wir uns intensiv mit der aktuellen Coronaschutzverordnung beschäftigt. Und was soll ich sagen: Graue Haare hatte ich vorher schon, aber jetzt noch deutlich mehr. Da kommen so viele Paragraphen auf einen zu. Doch jeder hat sein Bestes gegeben, um diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Ganz Niel ist beteiligt“, sagt Hubert Nass, Ortsvorsteher und Mitveranstalter.

Am heutigen Freitagabend, 20 Uhr, geht es mit der traditionell bei Jugendlichen beliebten Mallorca-Party los. Vor Corona besuchten nicht selten mehr als tausend Gäste das Fest. Am Samstagabend ab 20 Uhr folgt die Musik- und Tanzveranstaltung „Niel tanzt“. Tags darauf treten die Schützen gegen 11.30 Uhr am Festzelt an und holen das Königspaar Ingo und Andrea Hunselar zuhause ab. Es folgen wie gewohnt das Festhochamt im Freien, Totenehrung, Frühschoppen, sowie ab 15.30 Uhr das Preis- und Königsschießen. Am Montag veranstaltet die Gilde dann ab 18 Uhr die Proklamation des Königs mit dem anschließenden Krönungsball, an dem auch befreundete Schützenvereine aus Mehr, Keeken und Zyfflich teilnehmen werden. Für den Abschluss sorgt die Kinderbelustigung am Dienstagnachmittag ab 15 Uhr.