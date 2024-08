Das Dorf feiert Kirmes und Schützenfest in Niel

Am zweiten Wochenende im September ist es wieder so weit und in der kleinen Ortschaft Niel werden vom 6. bis zum 10. September die Kirmes und das Schützenfest gefeiert. Los geht es am Freitag mit „Mallorca – die Party“. Wie in den vergangenen Jahren wird die Jugend zur Musik vom „DJ-Team Balu“ auf dem Festgelände erwartet. Am Samstag heißt es dann wieder „Niel tanzt“. DJ Hubert wird für die musikalische Gestaltung sorgen und die Besucher generationenübergreifend unterhalten. Neben den gängigen Kaltgetränken wird es auch eine Cocktailbar geben.