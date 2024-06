60 Mark für Endspielticket Als beim WM-Kartenverkauf in Kleve die Polizei anrücken musste

Am Ende des ersten Tages waren allein noch Karten für Spiele aus der Kategorie Haiti gegen Polen im Angebot. Was irgendwie mit gutem und spannendem Fußball zu hatte, war ausverkauft. 1974 wurde die Fußball-Weltmeisterschaft in Westdeutschland ausgetragen. Vor 50 Jahren konnten selbst in Kleve Tickets für die WM gekauft werden. Angeboten wurden sie damals im Verkehrspavillon am Opschlag. Das Gebäude ist seit bereits 1980 Geschichte. Mittlerweile wird in Kleve wieder über den Neubau des Pavillons diskutiert.