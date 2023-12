Innovationen für die Wirtschaft In Kleve wird an Walnussschalen als Alternative zu Mikroplastik geforscht

Mikroplastik ist bisher bei kosmetischen Mitteln wie Dusch- oder Gesichtspeelings sowie bei Wasch- und Reinigungsmitteln als Schleif- und Trübungsmittel zugesetzt worden. Es handelt sich dabei um wasserunlösliche, feste Kunststoffe, die fünf Millimeter und kleiner sind. Das Problem an dem zugesetzten Mikroplastik ist, dass die Partikel mit dem Waschvorgang in das Abwasser gelangen. Sie sind so klein, dass Kläranlagen sie nicht filtern können. Dort wird das Abwasser zwar einem mehrstufigen Reinigungsprozess unterzogen: Feststoffe werden entfernt, UV-Licht tötet Keime ab und Membrananlagen filtern Bakterien und Viren. Für kleinste Verunreinigungen wie durch Mikroplastik sind die Kläranlagen aber nicht ausgelegt. Aus diesem Grund hat die EU mit einer Chemikalienverordnung der Verwendung von Mikroplastik in Produkten, deren Reste in das Abwasser gelangen und nach dem Reinigungsprozess die Kläranlage verlassen und in Gewässer gelangen, den Riegel vorgeschoben.