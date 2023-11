Mit Sängerin Mirjam Hardenberg In Kleve steigt wieder das Dreikönigskonzert des Collegium Musicum

Flötistin Anna Hendriksen und Harfenistin Ivana Mehlem geben sich in Wolfgang Amadeus Mozarts spritzigem Doppelkonzert C-Dur die Ehre. Die reizvolle Kombination der Soloinstrumente Flöte und Harfe taucht in der Konzertliteratur der Klassik kein zweites Mal auf. Ivana Mehlem studierte zunächst in der ehemaligen Tschechoslowakei, bevor sie an der Folkwang Universität der Künste in Essen ihr Konzertexamen abschloss. Ihre Konzerttätigkeit führte sie in die Elbphilharmonie Hamburg, die Kölner Philharmonie sowie die Tonhallen in Düsseldorf und Zürich.