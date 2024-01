Projekt zum Energiesparen In Kleve kann man nun eine Wärmebildkamera in der Stadtbücherei ausleihen

Unter dem Titel „Bibliothek der Dinge“ bietet die Stadtbücherei Kleve mit der Stadt Kleve Bürgern die Möglichkeit, in den eigenen vier Wänden Energieeinsparpotenziale zu identifizieren, ohne gleich teure Investitionen zu tätigen. Ab sofort stehen dafür eine Wärmebildkamera, Wandfeuchtemessgeräte, Infrarotthermometer, Hygro-Thermometer, CO 2 -Ampeln sowie digitale Handbrausen und Kühlschrankthermometer in der Klever Stadtbücherei zur Ausleihe bereit.