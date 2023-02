An der Flutstraße So funktioniert Kleves erste Tankstelle ohne Personal

Die Situation an der Tankstelle kennt jeder. Der Fahrer vor einem füllt so viel Benzin in seinen Tank, bis der Kraftstoff fast überschwappt. Dann muss er in den Shop, um die Rechnung zu begleichen. Dabei sucht er nach einer Zeitung und kauft einen Kaffee. Alles Zeit, die man im Auto verbringen muss. In Kleve hat jetzt eine Tankstelle eröffnet, bei der man wesentlich schneller wieder auf der Straße ist. Denn gezahlt wird hier direkt an der Zapfsäule. Kein Fahrer vor einem muss in einen Shop. Vor dem Tanken muss die Kreditkarte in den Automaten an der Zapfsäule geschoben werden. Mit dem Einhängen des Zapfhahns ist der Betrag abgebucht. Bar kann zwar auch noch gezahlt werden. Aber ebenfalls nur direkt am Automaten.