Von Schlagsahne bis Sexspielzeug Welches besondere Sortiment der sechste Automatenkiosk in Kleve bietet

Der Trend ist ungebrochen in Kleve: Ende vergangener Woche hat an der Briener Straße der sechste Automatenkiosk eröffnet, der Name: „Frau Emma". In einem Frachtcontainer wurden sechs Automaten untergebracht. Dahinter steckt Melanie Spikowski. Sie hatte einen solchen Kiosk bereits bei der Firma Isonell in Bedburg-Hau untergebracht. „Ich möchte anders unterwegs sein als die Konkurrenz, indem ich nur solche Produkte anbiete, die man wirklich braucht", sagt sie. Wer sonntags einen Kuchen backen will, aber die Sahne vergessen hat, oder wer ohne Proteinriegel auf dem Weg zum Sport ist, könne bei ihr fündig werden – an sieben Tagen in der Woche, rund um die Uhr.