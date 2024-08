Sanierung und Co. In Kleve gibt es noch Fördermittel für Denkmal-Häuser

Bereits seit über zehn Jahren existiert ein Fördertopf für kleinere Instandsetzungsarbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden in Kleve. Mithilfe der „Stadtpauschale“ des Landes NRW stellt die Stadt Kleve jährlich insgesamt 20.000 Euro an Fördergeldern bereit. „Seit dem Start dieses Fördertopfes konnte die Untere Denkmalbehörde kleinere denkmalpflegerische Arbeiten an rund 200 Baudenkmälern sowie an Objekten innerhalb der drei Denkmalbereiche in Kleve – Tiergartenstraße/Kavarinerstraße, Griethausen und Biesenkamp – unterstützen“, heißt es aus dem Rathaus.