Bühne auf dem Wasser : Kostenloses Jazz-Festival an Kleves Spoyterrassen geplant

Kleve Die Jazzfreunde bauen eine 24 Quadratmeter große Bühne ins Wasser vor dem Klever Rilano-Hotel. Zum 40. Geburtstag des Vereins spielen dort am 27. August drei Bands vom Nachmittag bis tief in die Nacht.

Das Mini-Festival ist das Geburtstagsgeschenk der Jazzfreunde an die Stadt Kleve: 40 Jahre gibt es die Veranstalter von feinem Jazz, die Bands gastierten zeitweise auch im legendären Gasthaus „Zum Bären“, hatten oben auf dem Bresserberg bei „Puppa“ eine Heimstatt und spielen inzwischen regelmäßig im Hotel Rilano. Und weil das Rilano jetzt der „Place to be“ für Jazz in Kleve ist, steigt dort auch die Geburtstagsfete: Draußen auf dem Wasser wird eine Bühne gebaut und die Stufen vor dem Hotel in der Unterstadt zum Kanalwasser hinunter sollen endlich mit Leben erfüllt werden. Auch die Terrasse gehört dann dazu, Getränke gibt’s bei Bedarf an der Bar im Hotel.

Zum „Ins-Wasser-Fallen“ hat übrigens Muito Kaballa einen Song auf ihrer Platte parat: „Aga Aga“ ist nach einem See in der Nähe von Köln namens Aggertalsperre benannt. Dort sei Percussionist Leonard Gaab in dem eiskalten See gestürzt und wäre nackt fast ertrunken, heißt es zur Platte. Der Song verschmilzt Mali-Blues mit afro-kubanischen Einflüssen und bietet sich irgendwie an. Damit der Sound überm harten Wasser gut rüber kommt, mischt Marco van Heys den Ton. „Wir werden aus den Erfahrungen lernen, sind aber sicher, dass das klappt“. Das THW wird die Bühne in Kleve am Freitag auf und dann nach dem Festival wieder abbauen. Nach dem ersten Auftritt gibt’s auch einen offiziellen Akt: Bürgermeister Gebing wird dem Verein die Geburtstagswünsche der Stadt überbringen. Der Rest gehört der Musik.