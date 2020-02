Orkan-Warnung : Sturm: Schule fällt aus oder ist freiwillig

Am Montag bleiben in vielen Schulen die Klassen leer. Foto: Thomas Imo/photothek.net

Kleve/Goch Wegen Orkantief „Sabine“: In Kleve sind am Montag alle Schulen geschlossen, in Goch sind nur die weiterführenden dicht. In den anderen Orten dürfen die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken