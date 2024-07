Schlagerparty am Samstag in Goch-Kessel Feiern mit deutschen Hits

Bestes Sommerwetter und Schlager pur, diese Mischung sollte passen. Am Samstag, 3. August, findet eine große Benefiz-Schlagerparty Open Air auf dem Gelände des Haus am See in Kessel statt. Und mit dem Feiern kann man auch helfen: Das Event wird von Goch hilft veranstaltet, der Erlös geht in die Arbeit des Vereins. „Goch hilft“ gibt es seit 2015 und engagiert sich für Bedürftige und geflüchtete Menschen in Goch und Umgebung.