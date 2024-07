In Kellen und am Bresserberg Stadt Kleve bringt Grundstücke auf den Markt

Zuletzt tat sich die Klever Stadtverwaltung zusehends schwer, für Wohnbaugrundstücke Abnehmer zu finden. Nun wagt sie einen neuen Anlauf. Ab Mittwoch, 21. August, kommen Flächen am Bresserberg und in Kellen auf den Markt. Interessenten können sich über das Online-Bewerbungsportal der Stadt bewerben. So werden zehn Grundstücke im neuerschlossenen Baugebiet an der Bresserbergstraße angeboten, davon vier für Doppelhaushälften und sechs für Einzelhäuser. Im Baugebiet an der Neerfeldstraße werden fünf Grundstücke angeboten, davon drei Grundstücke für Doppelhaushälften und zwei Grundstücke für Einzelhäuser.