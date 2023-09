Immer mehr Zuteilungen Flüchtlings-Container statt Wohnmobile

Lange Zeit hatte es Kalkar geschafft, Flüchtlinge und Asylbewerber dezentral in zahlreichen angemieteten Wohnungen und einer wenig genutzten Begegnungsstätte unterzubringen. Doch jetzt ist alles voll, eine andere Lösung muss her. Die Idee, eine große Unterkunft gleich neben einem Wohngebiet zu errichten, hatte erheblichen Protest bei den Nachbarn zur Folge, nun will man erst einmal Container anmieten, um sich in Ruhe eine langfristige Lösung auszudenken. In der jüngsten Ratssitzung ging es um den Standort dieser Anlage. Und der wurde leichter als gedacht gefunden und einstimmig beschlossen.