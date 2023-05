3000 Teilnehmer In Kalkar regierten die Jungschützen

Über etwa 6000 Jungschützen verfügt der Bund der St. Sebastianus Schützenjugend (BsSJ) der Diözese Münster. Rund 3000 davon reisten am Samstag zu den diesjährigen Diözesanjungschützentagen (DJT) 2023 zum Schulzentrum nach Kalkar. Ausgerichtet wurde das jährlich stattfindende Event in diesem Jahr von der Jungschützenabteilung des Bürgerschützenvereins Kalkar 1953, welche die Veranstaltung damit nach acht Jahren wieder an den Niederrhein geholt hatte.