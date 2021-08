Freizeit in Kalkar : „Sommer in der Stadt“, offene Läden und Radfahr-Anreize

So sah es am Aktionstag zu „Kalkar radelt“ aus. Alle Ortsteile präsentierten sich und warben mit ihren Angeboten.

KALKAR Die Sandbühne auf dem Marktplatz steht allen Bürgern offen, es gibt auch ein Musik- und Sportangebot, dazu ist verkaufsoffener Sonntag und „Kalkar radelt“.

(RP) An diesem Wochenende soll es wieder reichlich Programm geben beim „Sommer in der Stadt“ in Kalkar. Am vergangenen Wochenende, das von den Vereinen zur Präsentation genutzt werden sollte, war die Beteiligung etwas mau. Gerade mal zwei Vereine stellten sich vor. Umso wichtiger ist es den Veranstaltern, dass jetzt wieder viele Besucher kommen und das deutlich größere Angebot nutzen.

„Sommer in der Stadt - Wir planen Dein Wochenende“, lautet das Motto. Die Öffnungszeiten der Strandbar sind am Freitag, 13. August, ab 17 Uhr, am Samstag, 14. August, ab 14 Uhr, am Sonntag, 15. August, ab 13 Uhr. Die Strandküche des Wunderland Kalkar bietet am Freitag und Samstag Pulled Pork Burger und Pulled Chicken Burger an.

Am heutigen Freitag lädt ab 18.30 Uhr „Coach Andy“ zum Sport auf der Sandfläche ein. Ein schönes Workout nach der langen Arbeitswoche darf erwartet werden. Ab 20 Uhr gibt es Weekend-Beats auf der kleinen Strandbühne. Der Samstag startet ebenfalls ab 18.30 Uhr mit einer offenen Bühne. „Zeig, was du kannst“, laden die Veranstalter ein. Kleine und junge Künstler nutzen die Chance, sich auf der kleinen Strandbühne vor dem Rathaus zu präsentieren. An Musik gibt es Gesang mit und ohne E-Piano, rhythmische und sportliche Vorführungen, weiter Jonglage, eine Akrobatik-Vorführung mit ganzem Körpereinsatz und eine „tierisch gute“ Vierbeinernummer (des Circus Maximum).

Der Sonntag ist ganz der Idee „Kalkar radelt“ gewidmet, das Programm dazu hat die RP bereits vorgestellt. Das gesamte Angebot ist im Internet unter ,www.kalkar-radelt.de“ nachzulesen. Es gibt viele verschiedene Highlights in den Ortschaften. Auf den Marktplatz von Kalkar kommt der Teddy-Doctor der Malteser, es wird ein Laser-Schießstand aufgebaut, den der Bürgerschützenverein (BSV) Kalkar betreut, außerdem sollen Kinder Spaß an einer Schiffschaukel haben. Die Bogensport-Abteilung des BSV lädt zu einem Schnupperkurs an der Sportanlage vom SuS Kalkar an der Hanselaerstraße ein.

Der Musikverein von Calcar stellt sich und seine Instrumente vor. Eine Kostprobe ihres Könnens wird ebenfalls auf der kleinen Strandbühne zu hören sein. Zudem wird der liebevoll restaurierte Café-Wagen von 3.B.-Events aus dem Jahr 1963 erneut mit seinem selbstgerösteten Kaffee und leckerem Kuchen Station auf dem Marktplatz machen.