Chance für die Monrestraße In Kalkar hat ein neues Geschäft für Mitbringsel eröffnet

Über die Monrestraße in Kalkar wurde und wird viel geklagt. Die meisten der Geschäfte, die es dort früher gab, haben irgendwann aufgegeben, den täglichen Bedarf decken die Kalkarer in den Supermärkten außerhalb der historischen Innenstadt und den Läden im Fachmarktzentrum. Aus manchem Schaufenster ist inzwischen ein Wohnzimmerfenster geworden, in andere Ladenlokale sind Dienstleister eingezogen. Oder kleine spezialisierte Händler und Handwerker, die für ihr Gewerbe eine Nische gefunden haben. Für sie „passt“ die Altstadt-Straße in Kalkars Mitte, was auch für Alla Martens gilt. Die 36-Jährige hatte im Herbst 2023 die „Nähkunst – Handmade by Alla“ eröffnet, ein gutes Weihnachtsgeschäft erlebt und sogar den Februar als „bombig“ wahrgenommen. So soll’s weitergehen, hofft sie.