Freizeitanlage : Ärger mit neuer Streetballanlage

Auf dem neuen Streetball-Feld in Kalkar sind Vandalismusschäden zu beklagen. Jugendliche, die dort Basketball spielen wollten, haben auch schon reihenweise leere Alkoholflaschen gefunden. Foto: Anja Settnik

Kalkar Es ist gerade mal zwei Wochen her, seit die neue Streetball-Anlage zwischen Sportplatz und Tennisplatz ihrer Bestimmung übergeben wurde. Und schon gibt es Ärger wegen Lärm, Verschmutzung und Drogen.

Marco van de Löcht, SPD-Ratsherr und Vorsitzender des Sportvereins Grün-Weiß Kalkar, macht sich große Sorgen. Zur Sitzung des Ausschusses brachte er einige Fotos von Vandalismusschäden und reihenweise leerer Alkoholflaschen mit. Die gibt es laut Günter Pageler (FBK) nicht nur auf der Streetballanlage und in „Onkel Tom’s Hütte“ am Sportplatz, sondern auch im Park am Schwanenhorst und im Bereich des Schulzentrums. „Und das sind nicht irgendwelche Fremden, sondern unsere Jugendlichen“, betont van de Löcht. Die Sache betreffe ganz Kalkar und es müsse sich dringend darum gekümmert werden.