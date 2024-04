Es mangelt an Organisten In Kalkar gibt es eine Orgelwoche für Kinder

Nicht nur an Geistlichen mangelt es in den christlichen Kirchengemeinden, auch das weitere Personal ist rar. Zum Beispiel klagen fast alle Gemeinden, ob evangelisch oder katholisch, über fehlende Organisten. Und angesichts des Umstands, dass die Kirchen ohnehin immer leerer werden, ist es keine gute Entwicklung, wenn es auch noch an Kirchenmusik fehlt. Was ist dagegen zu tun? Die evangelische Kirchgengemeinde Kalkar setzt ganz früh an, lud jetzt Kinder aus der Umgebung zu „Orgelferien“ ein. Eine Woche lernten sie spielerisch die Königin der Instrumente kennen und stellten das Erlernte zum Abschluss bei einem kleinen Konzert vor. In einigen Jahren könnten Mia, Ida, Magdalena und ihre Mitstreiter bereits auf der Empore sitzen und selbstbewusst Tasten und Pedale bedienen.