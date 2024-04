Fairer Handel In Kalkar gibt es ab sofort auch Eine-Welt-Mode

Über Kalkars Monrestraße gibt es immer etwas zu erzählen. Jahrelang wurde viel geklagt, weil immer mehr Läden schlossen, dafür siedelten sich Dienstleister und Kunsthandwerker an. Erst kürzlich machte „Junge Moden“ dauerhaft dicht, womit das letzte echte Bekleidungsgeschäft aufgegeben wurde. Die Kleiderstangen sind jetzt gegenüber in Gebrauch, in einem Laden, der die Blicke vieler Passanten auf sich zieht: Die großen, immer liebevoll gestalteten Schaufenster der Monrestraße 10 gehören zum Weltladen Kalkar, der aktuell sein Sortiment erweitert. Seit Kurzem ist auch fair gehandelte Kleidung im Angebot, jetzt nach Ostern wartet neue Ware auf die Kundschaft.