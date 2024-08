Umstrittenes Thema In Kalkar eröffnet eine Bibliothek über Wölfe

Es ist Meister Isegrim, der all die mehr als 100 Titel ziert, die Harald Münzner, Leiter des Kalkarer Kulturamtes, auf der Empore unter der hohen Decke im mittelalterlichen Stufengiebelhaus der Galarie Studio 20.21 in Kalkar am Markt versammelt hat. Entweder als Bild, als Name oder auch als Tier, meist in Romanform, aber auch als Sachbuch und auch als Comik oder Grafic Novel. Darunter Hans-Magnus Enzenbergers berühmte „Verteidigung der Wölfe gegen die Lämmer“, „Steppenwolf“ Hermann Hesse darf nicht fehlen, aber es gibt auch den „Marmeladenwolf“ und das Jugendbuch „Die weisse Wölfin“. Nicht zuletzt erklärt Gertrud Höhler in „Wölfin unter Wölfen“, warum Männer ohne Frauen Fehler machen, und Martin Walser ist mit Dörte und Wolf dabei.