Auszeichnung im Kreis Kleve So war die Verleihung der Hochschulpreise

Die Hochschule hat ihr Versprechen gehalten, „einen Wissenstransfer in die Region zu liefern“ und damit die regionale Wirtschaft zu unterstützen, sagt Landrat Christoph Gerwers. Umgekehrt gäben die Unternehmen der Hochschule „Input“ für neue Forschungsfelder. In besonderem Maße funktioniert dieses Zusammenspiel offensichtlich zwischen der Hochschule Rhein-Waal und drei Kreis Klever Firmen, die dafür jetzt ausgezeichnet wurden. Eingebettet in eine Abendveranstaltung im Gocher Kastell übergab Gerwers die Preise, auf deren Träger sich die Jury aus Vertretern der Hochschule, von Volksbanken und Sparkassen sowie der Kreis-Wirtschaftsförderung geeinigt hatten.