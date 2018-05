Kleve-Donsbrüggen: In Donsbrüggen wird Kirmes gefeiert

In Donsbrüggen wird Kirmes gefeiert

Kleve-Donsbrüggen Gemeinsam mit dem Heimat- und Verkehrsverein, der St. Johannes Schützenbruderschaft und RB Event Veranstaltungsservice wird die Kirmes als Höhepunkt des Dorflebens durchgeführt. Obwohl die Besucherzahl und die Zeltgröße stetig steigt, wird die Kirmes in einem neuen Gewand durchgeführt. Dabei sind Wünsche und Meinungen von Jung und Alt in die Planung eingeflossen. Gemeinsam konnte nun das Kirmesprogramm noch attraktiver gestaltet werden.

Der Krönungsball der St.Johannes Bruderschaft findet wieder am Kirmesfreitag, 25. Mai, statt. So werden zahlreiche Gäste vom Bürgerschützenverein Schottheide, von der Hubertus-Bruderschaft aus Reichswalde und der Allgemeinen Schützengesellschaft Nütterden ins Kirmeszelt auf dem Dorfplatz einziehen. Es wurde die Partyband "Rendezvous" verpflichtet. Zuvor ist ab 18 Uhr der Schützenumzug mit dem neuen Königspaar Marvin Brosch und Katharina Singendonk mit Throngefolge, dem neuen Jugendprinzen Alexander Lintzen und den Gastvereinen durch das Dorf statt. Auf dem Dorfplatz wird im Anschluss das Fahnenschwenken durchgeführt. Im Festzelt ist dann ab 20 Uhr der offizielle Kirmesbeginn mit dem Fassanstich durch die Vertreterin der Stadt Kleve Petra Tekath.

Am Kirmessamstag, 26. Mai, steigt die Schlagerparty im Festzelt. Bereits ab 18.30 Uhr geht's mit dem Vorglühen und einer Happy Hour (zwei Getränke zum Preis von einem) los. Im Außenbereich steht erstmals ein gemütlicher Biergarten zur Verfügung. Ab 20 Uhr sorgt dann DJ Majo mit viel guter Musik für Superstimmung für Jung und Alt.

Der Kirmessonntag beginnt mit der Festmesse um 10 Uhr in der Kirche. Ab 11 Uhr findet auf dem Dorfplatz ein Trödelmarkt statt. Gleichzeitig lädt der Heimat- und Verkehrsverein zum Frühschoppen mit Livemusik ein. Ebenso wird eine Blumentombola durchgeführt. Am Nachmittag gibt's Kaffee und Kuchen unter Mitwirkung des Duos Illusion. An allen Veranstaltungen ist der Eintritt natürlich frei!