Kinderorchester NRW tritt in Kleve auf : Wenn Musik Gefühle macht

Kinderorchester NRW tritt in Kleve auf

Kleve Das Kinderorchester NRW und Ralph Erdenberger kommen am 28. November mit einem interaktiven Konzert nach Kleve. Gespielt wird unter anderem Hans Zimmer, der die Musik zu „Fluch der Karibik“ komponiert hat.

Dass Musik in allen Lagen unseres Lebens da ist, uns glücklich macht oder traurig, dass sie Spannung auslöst, die kaum zu ertragen ist oder uns sogar entspannt, das zeigen am 28. November das Kinderorchester NRW und „Dr. Mood“ mit ihrem Experiment „Musik macht Gefühle“ in der Stadthalle Kleve.