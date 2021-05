Die Ortsvorsteher von Kranenburg : Nur etwas Mehr geht nicht

Mehr hat seinen Namen ursprünglich von einem trockengelegten Binnensee. Dieter Welling kümmert sich als Ortsvorsteher um den Ortsteil.

Welling Außer während der Bundeswehrzeit und 40-mal Urlaub in Zell am See war ich nie über eine längere Zeit weg. Ab 1950 hat mein Vater hier ein Lohnunternehmen aufgebaut. Ich habe es 20 Jahre geleitet. Als es dann darum ging, den Betrieb weiterzuführen, hat mein Sohn dankend abgelehnt. Anschließend habe ich noch zehn Jahre freiberuflich bei einem Kollegen gearbeitet. Mit 62 Jahren ging ich schließlich in Rente. Es war die richtige Entscheidung. Die Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren extrem verändert. In Mehr gibt es nur noch fünf landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe. Vor 20 Jahren waren es noch 15.