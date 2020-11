Corona-Pandemie : Zwei Bewohner auf Burg Ranzow an Covid-19 erkrankt

Kleve-Materborn In dem Materborner Seniorenhaus Burg Ranzow hat sich ein weiterer Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Gestern wurden alle Mitarbeiter und Heimbewohner erneut getestet. Aufgrund von Covid-19 dürfen vorerst keine Besuche stattfinden.

Im Materborner Seniorenhaus Burg Ranzow sind in der vergangenen Woche zwei Bewohner verstorben. Doch gehe man davon aus, dass der Anfang 80-jährige Mann und die Mitte 90-jährige Frau nicht an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben seien, so Christoph Leiden, Sprecher der Stiftung der Cellitinnen zur heiligen Maria, zu der auch die Materborner Senioreneinrichtung gehört.

Leicht gestiegen ist hingegen die Zahl der mit Corona infizierten Heimbewohner. Gab es in der vergangenen Woche eine Person, die positiv auf das Virus getestet worden war, sind es jetzt zwei. Sie wurden in einen Isolierbereich verlegt.

Gesunken ist die Zahl der in Quarantäne wartenden Mitarbeiter. Von den einst fünf Angestellten haben vier, deren Test negativ ausgefallen war, ihren Dienst wieder angetreten. Gestern wurde zum zweiten Mal eine Reihentestung durchgeführt. Alle der insgesamt etwa 100 Bewohner und Mitarbeiter werden erneut auf den Erreger hin untersucht. Die Ergebnisse sollen am Samstag vorliegen. Bis dahin wird das Seniorenhaus nicht für alle Menschen zugänglich sein.

Die Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria in Köln führt 19 Senioreneinrichtungen. Davon sind in drei Häusern Bewohner mit Covid-19 infiziert. Ungewöhnlich ist für Christoph Leiden der Umgang des Kreisgesundheitsamtes Kleve mit den Mitteilungen, in welchem Altenheim Bewohner mit dem Coronavirus infiziert sind. „Wir haben etliche andere Einrichtungen, in denen das so nicht veröffentlicht wird“, sagt der Sprecher.