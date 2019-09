Goch : Reihenkonzert in Maria-Magdalena

Foto: Evers, Gottfried (eve) In die Gocher Maria Magdalena Kirche wird zum nächsten Reihenkonzert eingeladen.

(RP) Die Pfarrgemeinde Arnold-Janssen lädt für Sonntag, 29. September, 19 Uhr, zum nächsten Reihenkonzert in die Pfarrkirche Maria-Magdalena ein. Der Jahreszeit entsprechend stehen stimmungsvolle Werke im Vordergrund: ein besinnlicher und farbenreicher Abend mit Magdalena Łapaj am Sopran- und Altsaxophon und Alexander Toepper an der Orgel.

Auf dem Programm stehen Originalwerke als auch Bearbeitungen für Saxophon und Orgel von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Claude Debussy und André Caplét. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Kirchenmusik gebeten.

Magdalena Łapaj ist eine in Posen (Polen) geborene klassische Saxophonistin und Absolventin der renommierten Saxophonklasse der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Im Rahmen eines Erasmus-Aufenthalts in Paris studierte sie unter anderem auch beim Saxophonisten Claude Delangle.