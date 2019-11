Gott und die Welt : Patronatsfreude statt Profanierung

kleve Klever Gemeinde feiert in der Christus-König-Kirche das Patronatsfest.

Nun wird zum Patronatsfest eingeladen. Dieses beginnt am Samstag, 23. November, um 17.30 Uhr, mit einer Eucharistiefeier in der Christus-König-Kirche an der Lindenallee. Daran anschließend geht die Feier im Pfarrheim „Ons Lind“/Kalle“ weiter. Hier gibt es in lockerer Atmosphäre ein Beisammensein mit Gesprächen, Essen und Trinken.