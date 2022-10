In der Innenstadt Kalkar : Kanalbauarbeiten an Stromstraße und Tiller Straße

Kanalbauarbeiten an Stromstraße und Tiller Straße

In der Innenstadt Kalkar

In Kalkar soll der Kanal saniert werden. Foto: Carsten Sommerfeld

Kalkar Stadt Kalkar setzt diese Baumaßnahme im Rahmen ihres Generalentwässerungsplanes um und investiert rund 580.000 Euro. Betroffen sind die Stormstraße und die Tiller Straße, teilt die Stadt Kalkar mit.

(RP) Der Eigenbetrieb der Stadt Kalkar „Sondervermögen Abwassersammlung“ wird von Montag, 1. November, bis voraussichtlich 31. März eine hydraulische Sanierung der Abwasserkanäle auf etwa 270 Meter Länge durchführen. Betroffen sind die Stormstraße und die Tiller Straße, teilt die Stadt Kalkar mit. Die Arbeiten beinhalten das Aufnehmen von vorhandenen Kanälen, die Wiederherstellung von Kanälen in einer größeren Dimension und in neuer Fließrichtung sowie den Neubau einzelner Bereiche des Kanalnetzes der Stadt Kalkar. Eingeschlossen sind die Arbeiten zur Aufnahme und Wiederherstellung der Oberflächenbefestigung sowie das Anpassen der vorhandenen Anschlussleitungen. Die komplette Kanalsanierung wird über die Benutzungsgebühren finanziert; Anliegerbeiträge fallen demnach nicht an, versichert die Stadt.