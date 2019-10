Kleve : Philip Peters wird Pfarrer in Materborn und Reichswalde

Philip Peters freut sich auf seine neue Aufgabe. Foto: Bischöfliche Pressestelle

Kleve-Materborn Philip Peters wird am 24. November in sein Amt als Pfarrer in der Gemeinde Zur Heiligen Familie eingeführt eingeführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Pfarrei Zur Heiligen Familie in Kleve-Materborn und Reichswalde bekommt einen neuen Pfarrer. Philip Peters wird am Sonntag, 24. November, um 15 Uhr in sein Amt eingeführt. Er wird neben seiner Tätigkeit in der Pfarrei auch in der Hochschulseelsorge am Niederrhein mitwirken.

„Ich freue mich sehr, nach vier Jahren in der Priesterausbildung wieder in einer Pfarrei tätig zu sein und bin gespannt auf die Menschen, die ich in Materborn und Reichswalde kennenlernen darf“, sagt Peters. Gemeinsam mit ihnen wolle er nach guten Wegen suchen, „die frohe Botschaft unseres Glaubens zu feiern, zu verkünden und zu leben“. Auch wenn die Pfarrei keine einfache Zeit hinter sich habe und die gegenwärtige Situation allgemein für Glaube und Kirche viele Herausforderungen mit sich bringe ist Peters überzeugt, „dass Gemeindeleben auch heute gelingen kann, wenn wir Christus nachfolgend offen und ehrlich aufeinander zugehen und uns von ihm immer wieder neu inspirieren, ermutigen und begeistern lassen“. Der neue Pfarrer freut sich zudem auf seine Aufgabe an der Hochschule: „Ich sehe darin eine Chance, junge Studierende aus aller Welt kennenzulernen, sie in ihrem Fragen und Suchen zu begleiten und mit ihnen über den Glauben ins Gespräch zu kommen.“