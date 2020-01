Wirtschaft : In der Bäckerei sind die Azubis los

Diese Woche leiten die Auszubildenden von „Heicks und Teutenberg“ die Filiale an der Kavarinerstraße.

Hinter der Theke bedienen Shirley Waldner, Julia Ziborich und Maurice Löwenkamp die Kunden. Pascal Tenbieg steht am Ofen und backt frische Brötchen. Jennifer Fürchtenicht verziert derweilen Berliner. Seit Montag leisten die Auszubildenden alle Aufgaben, um den Betrieb am Laufen zu halten – die, die der Kunde sieht, genauso wie jene, die im Hintergrund ablaufen.

Initator der Idee ist Ann-Christin Nienhuys, Ausbildungsleiterin des Bäckereibetriebes. Die Idee: Die Lehrlinge fördern und fordern. Und dafür hat sie schnell grünes Licht seitens der Geschäftsführung bekommen. Nienhuys erklärt: „Die Auszubildenden leisten in den Jobs so viel wie fertige Verkäufer, Bäcker oder Konditoren.“ Und Können stellt der Nachwuchs jetzt unter Beweis: Sie erledigen alles – von der Produktion, etwa dem Backen, Modellieren und Verzieren, über die Bestellungen bis hin zur Abrechnung der Kasse. Als Ansprechpartner stehen Ausbildungsleiterin Nienhuys sowie Filialleiterin Daniela Elsmann und Bediha Taskiran, Filialbetreuung von „Heicks und Teutenberg“, den Azubis zur Seite. Allerdings: „Wir halten uns im Hintergrund“, erklärt Nienhuys. „Denn die Azubis sind alle sehr gut vorbereitet.“

Ob die Theorie auch in der Praxis greift, zeigt die Aktionswoche. Dabei gelte „Learning by doing“. Dass nicht alles glatt läuft, ist eingeplant. Wenn mal ein Brötchen verbrennt oder sich ein Rechtschreibfehler auf der Backware oder dem Schild in der Theke einschleicht, ist alles halb so wild. Mehr noch: „Fehlschläge sind erwünscht, denn daraus lernt man“, sagt Nienhuys.